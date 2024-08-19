Диетологи объяснили, к чему приводит поедание тортов и пирожных с кремом

Угрозу для здоровья такие сладости представляют только при их регулярном потреблении, если есть торты и пирожные редко, то особого вреда они не причинят, отметила диетолог. Она порекомендовала покупать их лишь на праздники, ограничиваясь в повседневной жизни фруктовыми салатами, йогуртами и домашней выпечкой с небольшим количеством сахара.