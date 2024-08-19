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Диетологи объяснили, к чему приводит поедание тортов и пирожных с кремом

Торты, пирожные и другие кондитерские изделия с кремом могут причинить здоровью серьезный вред.

Источник: Freepik

В первую очередь они противопоказаны диабетикам, детям и мужчинам в возрасте старше 50 лет с гипертонией или атеросклерозом, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

«Трансжиры, содержащиеся не только в креме, но и в основе торта, при регулярном употреблении повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — предупредила врач.

Намного лучше есть торты, в составе крема которых содержатся натуральные продукты — хорошее сливочное масло, сливки.

Еще один опасный ингредиент в кондитерских изделиях — это сахар, который в них подчас добавляют в неумеренных количествах, что в перспективе грозит ожирением, диабетом и другими заболеваниями, подчеркнула Журавлева.

Угрозу для здоровья такие сладости представляют только при их регулярном потреблении, если есть торты и пирожные редко, то особого вреда они не причинят, отметила диетолог. Она порекомендовала покупать их лишь на праздники, ограничиваясь в повседневной жизни фруктовыми салатами, йогуртами и домашней выпечкой с небольшим количеством сахара.