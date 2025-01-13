Диетологи бьют тревогу — эти 3 продукта на завтрак в пять раз ускоряют старение

Напитки из кофейни содержат много сахара, сиропов и других добавок, что повышает их калорийность. Кроме того, вы становитесь «зависимы» не только кофеина, но и от сахара. Во-вторых, в заведениях могут использовать дешевый некачественный кофе. Кофемашины загрязняются (и даже могут покрыться плесенью), а для приготовления напитка может использоваться несвежее зерно. Если вы все же решите выпить кофе по дороге на работу, выбирайте наименее калорийные варианты, такие как эспрессо или капучино.