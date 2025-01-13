Диетологи бьют тревогу — эти 3 продукта на завтрак в пять раз ускоряют старение

Мы ежедневно покупаем эти продукты в надежде улучшить наше здоровье, но, к сожалению, их употребление приводит к обратному эффекту: они ускоряют старение организма и нарушают работу внутренних органов. Диетологи считают, что для завтрака и других приемов пищи важно выбирать продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, которые способствуют улучшению пищеварения и обеспечивают ощущение сытости до следующего приема пищи. Однако некоторые популярные продукты для завтрака не только не дают энергию, но и вредят вашему здоровью. Рассказываем, какие продукты стоит исключить из рациона.
Хлопья.
В конце 90-х годов хлопья стали популярным завтраком на Западе. Однако они содержат много сахара, добавок, сиропов и масел, а также мало клетчатки и белка, и в основном состоят из углеводов. В результате вы быстро почувствуете голод после употребления хлопьев, и это может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как диабет, ожирение и снижение иммунитета.
Кофе из кофейни.
Напитки из кофейни содержат много сахара, сиропов и других добавок, что повышает их калорийность. Кроме того, вы становитесь «зависимы» не только кофеина, но и от сахара. Во-вторых, в заведениях могут использовать дешевый некачественный кофе. Кофемашины загрязняются (и даже могут покрыться плесенью), а для приготовления напитка может использоваться несвежее зерно. Если вы все же решите выпить кофе по дороге на работу, выбирайте наименее калорийные варианты, такие как эспрессо или капучино.
Растительное мясо.
Растительное мясо крайне вредно для организма. В нем содержатся гидрогенизированные масла и искусственные добавки, которые имитируют вкус и пользу настоящего мяса. Такой продукт засоряет сосуды и может оказаться даже более токсичным, чем кусок говяжьего стейка. По материалам Marie Claire (18+).