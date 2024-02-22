Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Залетова назвала отличия сыра с плесенью и испорченного сыра

Врач-диетолог Татьяна Залетова дала рекомендации, как отличить сыр с плесенью от испорченного.
Источник: AP 2023

«Цвет плесени должен быть характерным для конкретного сорта сыра — белым, голубым или зелёным. Если там появилась другая плесень, это не значит, что выросла ещё какая-то чистая и благородная, и сыр стал лучше», — заявила эксперт в беседе с радио Sputnik.

Как отметила специалист, скорее всего произошло загрязнение сыра внешними продуктами. Если с одной стороны плесень белая, а с другой стороны зелёная, или же вовсе похожа на мох, то употреблять в пищу такой сыр нельзя.2.

«Плесень в сыре, в отличие от обычной плесени, не может вызывать каких-либо заболеваний или отравлений. Она не может быть вредной, за исключением банальных ситуаций. Может быть аллергическая реакция, потому что плесень — это грибок, в нём есть определённое количество белка, на который может возникнуть аллергия, как и на любой другой белок», — заключила Залетова.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.