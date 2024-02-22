Диетолог Залетова назвала отличия сыра с плесенью и испорченного сыра

«Плесень в сыре, в отличие от обычной плесени, не может вызывать каких-либо заболеваний или отравлений. Она не может быть вредной, за исключением банальных ситуаций. Может быть аллергическая реакция, потому что плесень — это грибок, в нём есть определённое количество белка, на который может возникнуть аллергия, как и на любой другой белок», — заключила Залетова.