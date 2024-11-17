Диетолог Вяземская объяснила, почему диета по группе крови не поможет похудеть

В 1996 году вышла книга «Четыре группы крови — четыре образа жизни» американца Питера Д’Адамо. Он считал, что группа крови зависит от того, какая пища преобладала в питании предков: молочная, мясная или растительная. А значит, чтобы сохранить здоровье, нужно есть те продукты, которые соответствуют группе крови, иначе — нарушение обмена веществ и ожирение. Правда ли, что люди с определенной группой крови должны придерживаться какого-то конкретного типа питания, выясняла «Вечерняя Москва».