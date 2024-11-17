Диетолог Вяземская объяснила, почему диета по группе крови не поможет похудеть

Согласно предположениям американца, рацион для человека со второй группой крови похож на вегетарианскую диету. Людям с третьей группой крови рекомендуют молочную диету, а с четвертой — японскую: маленькие порции пищи с преобладанием морепродуктов.
— С точки зрения науки это бред, — говорит диетолог Елена Вяземская. — Тип питания должен зависеть от возраста, образа жизни, состояния здоровья человека.
Если вы заняты тяжелым физическим трудом или тягаете железо в фитнес-центре, то вегетарианская диета доведет вас до анемии, резкого снижения веса и обмороков, предупредила эксперт.
— А если ваш организм, например, не усваивает лактозу, то какая вам молочная диета? Забудьте об этих глупостях! — призвала диетолог.
Правильное питание может стать ключом к крепкому здоровью и стройной фигуре. Вопреки распространенному заблуждению, это не диета, а система принципов употребления пищи.