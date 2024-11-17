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Диетолог Вяземская объяснила, почему диета по группе крови не поможет похудеть

В 1996 году вышла книга «Четыре группы крови — четыре образа жизни» американца Питера Д’Адамо. Он считал, что группа крови зависит от того, какая пища преобладала в питании предков: молочная, мясная или растительная. А значит, чтобы сохранить здоровье, нужно есть те продукты, которые соответствуют группе крови, иначе — нарушение обмена веществ и ожирение. Правда ли, что люди с определенной группой крови должны придерживаться какого-то конкретного типа питания, выясняла «Вечерняя Москва».

Источник: Газета.Ру

Согласно предположениям американца, рацион для человека со второй группой крови похож на вегетарианскую диету. Людям с третьей группой крови рекомендуют молочную диету, а с четвертой — японскую: маленькие порции пищи с преобладанием морепродуктов.

— С точки зрения науки это бред, — говорит диетолог Елена Вяземская. — Тип питания должен зависеть от возраста, образа жизни, состояния здоровья человека.

Если вы заняты тяжелым физическим трудом или тягаете железо в фитнес-центре, то вегетарианская диета доведет вас до анемии, резкого снижения веса и обмороков, предупредила эксперт.

— А если ваш организм, например, не усваивает лактозу, то какая вам молочная диета? Забудьте об этих глупостях! — призвала диетолог.

Правильное питание может стать ключом к крепкому здоровью и стройной фигуре. Вопреки распространенному заблуждению, это не диета, а система принципов употребления пищи.