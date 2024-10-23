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Диетолог указала на вред квашеной капусты для некоторых людей

Диетолог Ольга Воскресная во вторник, 22 октября, рассказала, кому может быть вредна квашеная капуста.

Источник: Freepik

В беседе с агентством RuNews24.ru специалист отметила, что квашеная капуста содержит молочную кислоту, образующуюся в процессе ферментации. В ней присутствуют витамины C, K, B1, B2, B3, B6, фолиевая кислота и такие минералы, как калий, кальций, магний, железо, цинк и марганец.

Этот продукт улучшает пищеварение, снижает риск развития рака груди, простаты и легких, поддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря антиоксидантам и укрепляет иммунную защиту организма.

Между тем, по ее словам, в квашеной капусте высокое содержание соли, из-за чего продукт не очень подходит для людей с заболеваниями почек и гипертонией. Молочная кислота может вызывать дискомфорт при повышенной кислотности желудка. Крестоцветные культуры также могут вызывать аллергию у некоторых людей, пишет сайт kp.ru.

Также диетолог предупредила, что кислоты могут наносить вред зубной эмали, так что после употребления продукта важно прополоскать рот.

По возможности специалист призвала консультироваться с врачом перед употреблением квашеной капусты, поскольку важно принимать во внимание противопоказания, отмечает сайт aif.ru.

Ранее, 21 октября, врач Светлана Овчинникова посоветовала для укрепления иммунитета в холодное время года включать в рацион богатые аскорбиновой кислотой продукты: квашеную капусту, смородину, шпинат, томаты, шиповник и цитрусовые, отмечает RT.

7 октября врач-эндокринолог Екатерина Казачкова посоветовала есть осенью квашеную капусту и гранат. По словам специалиста, осенью особенно важно включать в рацион сезонные овощи, богатые антиоксидантами. Они помогают организму бороться со свободными радикалами и укрепляют защитные силы.

В сентябре диетолог и нутрициолог Ольга Панова призвала добавить в осенний рацион квашеную капусту, индейку, лук и чеснок. Она отметила, что всего 200 г квашеной капусты в день обеспечивает до 70% дневной нормы витамина С, пишет 360.ru.

Также в сентябре диетолог Инна Пичугина в преддверии сезона простуд для укрепления иммунитета посоветовала добавить в рацион простоквашу, ряженку, творог, а также квашеную капусту и моченые яблоки, отмечает агентство городских новостей «Москва».

До этого НСН писал, что снизить риск развития онкологических заболеваний поможет употребление в пищу квашеной капусты. Она богата ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями, которые нормализуют работу кишечника и оказывают противовоспалительный эффект.