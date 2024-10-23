Диетолог указала на вред квашеной капусты для некоторых людей

Между тем, по ее словам, в квашеной капусте высокое содержание соли, из-за чего продукт не очень подходит для людей с заболеваниями почек и гипертонией. Молочная кислота может вызывать дискомфорт при повышенной кислотности желудка. Крестоцветные культуры также могут вызывать аллергию у некоторых людей, пишет сайт kp.ru.