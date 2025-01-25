Диетолог указала на неожиданные свойства травяного чая

В беседе с «Радио 1» 23 января специалист пояснила, что в любом травяном чае содержатся свои биологически активные вещества — ингредиенты.
«Чаи оказывают действие на наш организм: оно может быть успокаивающим, тонизирующим или антиоксидантным — противовоспалительным», — рассказала диетолог.
Она добавила, что некоторые чаи помогают от диареи, поскольку в них присутствует дубильное вещество.
Между тем, предупредила Соломатина, увлекаться травяными чаями не стоит, поскольку эффект от их употребления может быть излишне успокаивающим. Важно обращать внимание на индивидуальную переносимость. Травяные настойки и отвары самостоятельно себе назначать не стоит, это прописывается врачом.
В конце декабря ученые из Индийского химико-технологического института выяснили, что полифенолы в травах, грибах и фруктах, а также экстракты чаги, омелы и других растений помогают эффективно бороться с похмельем. Специалисты отметили, что полифенолы помогают активировать ферменты, ответственные за переработку алкоголя, и снижают окислительный стресс, сообщает НСН.
Также в декабре врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова в беседе с RT заявила, что чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем является полезным напитком в зимнее время благодаря содержанию витаминов. Также он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, уточняет ИА Регнум.
13 декабря врач-педиатр Виктория Шурупова рассказала о полезных свойствах чая. Так, например, имбирный чай стимулирует иммунную систему.
11 декабря психолог Лариса Назарова рассказала, что домашние морсы, компоты и травяные чаи помогут ребенку соблюдать питьевой режим зимой. Специалист посоветовала, подавать детям эти напитки в красивой бутылке для воды. Важно также следить за количеством сладкого в рационе ребенка, отмечает 360.ru.