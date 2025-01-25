Диетолог указала на неожиданные свойства травяного чая

В конце декабря ученые из Индийского химико-технологического института выяснили, что полифенолы в травах, грибах и фруктах, а также экстракты чаги, омелы и других растений помогают эффективно бороться с похмельем. Специалисты отметили, что полифенолы помогают активировать ферменты, ответственные за переработку алкоголя, и снижают окислительный стресс, сообщает НСН.