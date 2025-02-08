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Диетолог рассказала, что лучше есть при гриппе и коронавирусе

Во время заражения гриппом или коронавирусом нужно правильно питаться и отказаться от фастфуда. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Источник: Российская газета

По ее словам, во время болезни еда должна быть легкой, хорошо усваиваться и не иметь лишних калорий.

— Важно не нагружать желудочно-кишечный тракт, чтобы организм не испытывал никакого дискомфорта, — считает эксперт.

Диетолог рекомендует отваривать, тушить, готовить на пару и отказаться от жарки:

— Отлично подойдут котлеты, биточки, рыба и курица. Полноценный белок будет помогать восстанавливать иммунные силы организма.

Кроме того, специалист советует есть овощи и ягоды, так как в них содержатся антиоксиданты.

— Нужно оставить в рационе овощи и ягоды. Например, в чернике и голубике содержатся антиоксиданты, которые помогают восстанавливать защитные силы организма. Ягоды можно есть даже в замороженном виде, — уверена Соломатина.

Собеседница «ВМ» напомнила, что витамин Д, который в большом количестве содержится в печени трески, благотворно влияет на иммунитет. А также витамин С, который в большом количестве содержится в шиповнике, перце, квашенной капусте.

Необходимо убрать из рациона фастфуд, жирные и жареные блюда, а также сахар и соль в большом количестве, подытожила Соломатина.

Свекла содержит большое количество полезных веществ и антиоксидантов, богата витаминами, которые помогают бороться с воспалениями и защищают клетки от повреждений. Однако некоторым людям стоит с осторожностью включать в рацион этот овощ. Об этом «ВМ» рассказала диетолог Ольга Редина.