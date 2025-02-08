Диетолог рассказала, что лучше есть при гриппе и коронавирусе

По ее словам, во время болезни еда должна быть легкой, хорошо усваиваться и не иметь лишних калорий.
— Важно не нагружать желудочно-кишечный тракт, чтобы организм не испытывал никакого дискомфорта, — считает эксперт.
Диетолог рекомендует отваривать, тушить, готовить на пару и отказаться от жарки:
— Отлично подойдут котлеты, биточки, рыба и курица. Полноценный белок будет помогать восстанавливать иммунные силы организма.
Кроме того, специалист советует есть овощи и ягоды, так как в них содержатся антиоксиданты.
— Нужно оставить в рационе овощи и ягоды. Например, в чернике и голубике содержатся антиоксиданты, которые помогают восстанавливать защитные силы организма. Ягоды можно есть даже в замороженном виде, — уверена Соломатина.
Собеседница «ВМ» напомнила, что витамин Д, который в большом количестве содержится в печени трески, благотворно влияет на иммунитет. А также витамин С, который в большом количестве содержится в шиповнике, перце, квашенной капусте.
Свекла содержит большое количество полезных веществ и антиоксидантов, богата витаминами, которые помогают бороться с воспалениями и защищают клетки от повреждений. Однако некоторым людям стоит с осторожностью включать в рацион этот овощ. Об этом «ВМ» рассказала диетолог Ольга Редина.