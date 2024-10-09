Диетолог Садыков назвал самую полезную для женского здоровья кашу

По словам медика, эта крупа богата аминокислотой под названием лизин, который необходим для выработки коллагена, составляющего основу всех соединительных тканей организма. Доктор пояснил, что синтез этого вещества в теле благотворно влияет на внешний вид кожи и разглаживает морщины, а также улучшает качество волос. Однако врач уточнил, что сама по себе перловка не является источником коллагена.
— Но эта каша способствует общему здоровью организма, что также косвенно может влиять на продукцию коллагена, — передает слова Садыкова издание «Доктор Питер».
Употребление овощей из семейства крестоцветных в неограниченном количестве для женского организма может обернуться обострением некоторых хронических заболеваний, связанных с деятельностью щитовидной железы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.