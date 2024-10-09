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Диетолог Садыков назвал самую полезную для женского здоровья кашу

Перловая каша эффективно помогает дольше сохранять молодость. О полезных свойствах продукта для женского здоровья рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков.

Источник: Freepik

По словам медика, эта крупа богата аминокислотой под названием лизин, который необходим для выработки коллагена, составляющего основу всех соединительных тканей организма. Доктор пояснил, что синтез этого вещества в теле благотворно влияет на внешний вид кожи и разглаживает морщины, а также улучшает качество волос. Однако врач уточнил, что сама по себе перловка не является источником коллагена.

— Но эта каша способствует общему здоровью организма, что также косвенно может влиять на продукцию коллагена, — передает слова Садыкова издание «Доктор Питер».

Употребление овощей из семейства крестоцветных в неограниченном количестве для женского организма может обернуться обострением некоторых хронических заболеваний, связанных с деятельностью щитовидной железы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.