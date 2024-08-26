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Диетолог развеяла мифы о вредных для похудения продуктах

Тем, кто хочет похудеть, чаще всего советуют отказаться от определенных продуктов — например, белого риса, молочных продуктов, картофеля. Диетолог Анна Коробкина рассказала, нужно ли на самом деле ограничивать их потребление во время диеты.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с «Ридусом» она отметила, что нет какого-то абсолютно вредного продукта. Даже Coca-Cola может быть полезна — например, марафонцам, триантлонистам и велогонщикам перед гонкой, так как в этом напитке много кофеина и сахара, необходимого для восполнения затраченного гликогена.

Что касается картофеля, который считается калорийным и крахмалистым продуктом, он содержит витамины и микроэлементы, важные для организма. Например, в клубнях много витамина C и калия, которые полезны для иммунитета, сердечно-сосудистой системы и мозга. Белый рис же, который часто критикуют за недостаток пищевых волокон по сравнению с бурым, является источником энергии и также может принести пользу организму. Например, этот продукт нужен, если человек получает интенсивные физические нагрузки.

Творог, сыр и йогурты тоже многие считают вредными для худеющих. Однако эти продукты — почти стопроцентные биодоступные источники кальция, необходимые для поддержания здоровья костей и зубов. Также кисломолочные продукты улучшают работу кишечника благодаря пробиотикам.

Анна Коробкина заметила, что люди постоянно слышат о вреде той или иной пищи. Это может привести к такому расстройству пищевого поведения, как орторексия.

Это навязчивое желание есть только здоровую пищу, которое может привести к значительному оскуднению рациона и сознательному лишению своего организма важных микро- и макронутриентов.

Диетолог подчеркнула, что даже рафинированному сахару и сладостям есть место в общепризнанной пирамиде питания и Гарвардской тарелке. И, хотя оно совсем небольшое, такие продукты можно оставить в рационе, даже, если человек худеет. При этом важно не допускать перекосов в сторону одного типа продуктов и следить за тем, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным.

«Похудеть можно с любимыми продуктами, если удерживать отрицательный энергетический баланс», — добавила Анна Коробкина.

Отметим, в борьбе с лишним весом помогают напитки. Ранее эксперты рассказали, что нужно пить, чтобы быстрее похудеть.