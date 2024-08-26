Диетолог развеяла мифы о вредных для похудения продуктах

Диетолог подчеркнула, что даже рафинированному сахару и сладостям есть место в общепризнанной пирамиде питания и Гарвардской тарелке. И, хотя оно совсем небольшое, такие продукты можно оставить в рационе, даже, если человек худеет. При этом важно не допускать перекосов в сторону одного типа продуктов и следить за тем, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным.