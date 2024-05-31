Диетолог развеяла миф о снижении веса при помощи красного вина

Она отметила, что ресвератрол — компонент, который содержится в красном вине и может превращает белый жир в бурый, также есть в шелковице и арахисе, «то есть это вещество не имеет уникального нахождения только в одном красном вине».
«Сжигать калории помогает только дефицит калорий. Законы физики — это законы физики», — заявила Павлюк.
Однако диетолог подчеркнула положительное влияние красного вина на профилактику сахарного диабета и деменции. Она напомнила, что напиток можно употреблять не чаще двух раз в неделю.
«Из минусов красного вина можно в первую очередь сказать, что это сокращение срока жизни, влияние на печень, снижение иммунитета. Не стоит забывать, что в красном вине есть углеводы. Это ведь как сок с добавлением алкоголя, а значит — дополнительные калории», — заключила врач.
Ранее, 29 мая, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Екатерина Акинина назвала повышающие уровень холестерина продукты. По ее словам, около ¼ холестерина поступает с пищей, остальная часть вырабатывается в печени. Значительно повышают холестерин: сладкое, выпечка, красное мясо и молочная продукция. Из способов приготовления, по словам врача, лучше отдавать предпочтение грилю, приготовлении на пару. Ограничить — обжаривание и жарку.