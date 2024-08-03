Диетолог развеяла миф о подсолнечном и оливковом маслах

В беседе с News.ru диетолог Кристина Войт рассказала, что эти продукты не могут заменить друг друга из-за разных составов и ценности для организма. Причем это касается только нерафинированного масла.
«Бытует мнение, что оливковое лучше подсолнечного. На самом деле это не так. Они оба полезны и не являются заменой друг другу в силу разных составов и ценности для организма», — сказала Кристина Войт.
Она подчеркнула, что полезные жиры очень важны для нервной и гормональной систем человека. Они улучшают работу желчного пузыря и питание тканей организма. Растительные нерафинированные масла — отличный вариант для получения жиров в ежедневном рационе, добавила диетолог.
Ранее эксперты рассказали, сколько растительного масла нужно съедать за неделю.
Айгуль Сабитова