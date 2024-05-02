Диетолог рассказала, сколько яиц в день можно съесть

«Каких-то конкретных цифр, сколько яиц нужно в день, не существует, так как все мы с вами разные, с разными потребностями. Но здоровое питание подразумевает разнообразие в рационе, поэтому приблизительно рекомендуется есть не более двух яиц в день, чтобы не вытеснять другие продукты и получать все питательные вещества», — сказала Комиссарова.
Она отметила, что за один раз переедания яиц ничего плохого не случится. По словам эксперта, нет большой разницы между перепелиными и куриными яйцами — стоит выбирать те, которые больше нравятся.
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая. В этот день принято красить куриные яйца и ставить их в центр праздничного стола.