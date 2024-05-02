Диетолог рассказала, сколько яиц в день можно съесть

«Каких-то конкретных цифр, сколько яиц нужно в день, не существует, так как все мы с вами разные, с разными потребностями. Но здоровое питание подразумевает разнообразие в рационе, поэтому приблизительно рекомендуется есть не более двух яиц в день, чтобы не вытеснять другие продукты и получать все питательные вещества», — сказала Комиссарова.