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Диетолог рассказала, сколько яиц в день можно съесть

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Примерно два яйца в сутки можно съесть, не нарушая баланса питательных веществ в рационе, рассказала РИА Новости диетолог Альбина Комиссарова.

Источник: Louis Hansel/CC0

«Каких-то конкретных цифр, сколько яиц нужно в день, не существует, так как все мы с вами разные, с разными потребностями. Но здоровое питание подразумевает разнообразие в рационе, поэтому приблизительно рекомендуется есть не более двух яиц в день, чтобы не вытеснять другие продукты и получать все питательные вещества», — сказала Комиссарова.

Она отметила, что за один раз переедания яиц ничего плохого не случится. По словам эксперта, нет большой разницы между перепелиными и куриными яйцами — стоит выбирать те, которые больше нравятся.

Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая. В этот день принято красить куриные яйца и ставить их в центр праздничного стола.