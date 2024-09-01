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Диетолог рассказала, с чем не стоит сочетать орехи

Орехи — полезный продукт. Но нужно знать, с чем их можно есть. Делимся списком продуктов, с которыми хорошо сочетаются орехи.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Александра Разаренова в интервью Sputnik отметила, что выбор продуктов довольно большой.

Зелень и овощи

При выборе такого сочетания можно не ограничиваться. Так, любой салат или горячее блюдо получат новые вкусовые краски, если добавить к зелени и овощам орехи, которые содержат полезные жиры и витамин Е.

Цельнозерновые продукты

Александра Разаренова рассказала, что особенно ей нравится сочетать орехи с киноа или овсянкой. Такие блюда могут быть сбалансированным завтраком, богатым белком и клетчаткой.

Молочные продукты

Йогурт, особенно греческий, содержит пробиотики и белок. В сочетании с орехами это отличный перекус или завтрак.

Но с некоторыми продуктами орехи сочетать не стоит, сообщила диетолог.

Сахар и сладости

Совмещать орехи со сладостями не стоит. Это может привести к набору веса.

Фастфуд и соленые продукты

Лишние килограммы также могут появиться, если есть орехи вместе с фастфудом или высококалорийными закусками, а также с избыточно солеными блюдами. Это сочетание задерживает жидкость в организме, что вредно для ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Александра Разаренова подчеркнула, что в орехах много калорий, поэтому нужно ограничивать их употребление, следить за размерами порций. В день можно есть около 30 граммов продукта.

Также врач посоветовала включать в рацион разные виды орехов. Это поможет поддержать здоровье.

Состав орехов может заметно отличается в зависимости от конкретного вида. Эксперты ранее рассказали, какие из них для чего нужно есть.