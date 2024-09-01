Диетолог рассказала, с чем не стоит сочетать орехи

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Александра Разаренова в интервью Sputnik отметила, что выбор продуктов довольно большой.
Зелень и овощи
При выборе такого сочетания можно не ограничиваться. Так, любой салат или горячее блюдо получат новые вкусовые краски, если добавить к зелени и овощам орехи, которые содержат полезные жиры и витамин Е.
Цельнозерновые продукты
Александра Разаренова рассказала, что особенно ей нравится сочетать орехи с киноа или овсянкой. Такие блюда могут быть сбалансированным завтраком, богатым белком и клетчаткой.
Молочные продукты
Йогурт, особенно греческий, содержит пробиотики и белок. В сочетании с орехами это отличный перекус или завтрак.
Но с некоторыми продуктами орехи сочетать не стоит, сообщила диетолог.
Сахар и сладости
Совмещать орехи со сладостями не стоит. Это может привести к набору веса.
Фастфуд и соленые продукты
Лишние килограммы также могут появиться, если есть орехи вместе с фастфудом или высококалорийными закусками, а также с избыточно солеными блюдами. Это сочетание задерживает жидкость в организме, что вредно для ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.
Александра Разаренова подчеркнула, что в орехах много калорий, поэтому нужно ограничивать их употребление, следить за размерами порций. В день можно есть около 30 граммов продукта.
Также врач посоветовала включать в рацион разные виды орехов. Это поможет поддержать здоровье.
Состав орехов может заметно отличается в зависимости от конкретного вида. Эксперты ранее рассказали, какие из них для чего нужно есть.