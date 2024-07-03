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Диетолог рассказала, почему в жару не нужно есть мороженое

Оно запускает процесс, который может привести к лишнему весу.

Источник: РИА "Новости"

В жару многие охлаждаются мороженым, однако лучше этого не делать. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила диетолог Наталья Лазуренко.

Дело в том, что сладкое холодное мороженое в жаркую погоду насыщает, но лишь углеводами и жиром. Такая комбинация слишком активно запускает процессы в поджелудочной железе. В итоге вырабатывается много ферментов, гормон инсулин, который может сбивать углеводный и жировой обмен. Такое насыщение не держится долго. Кроме того, после мороженого снизится уровень глюкозы. В связи с этим вскоре человеку снова захочется есть. Это может сыграть злую шутку и привести к перееданию.

Отметим, о вреде мороженого ранее рассказала эндокринолог Зухра Павлова. Она назвала категории людей, которым от сладкого продукта нужно отказаться прежде всего.

Айгуль Сабитова