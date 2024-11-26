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Диетолог рассказала о влиянии стресса на ожирение

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о влиянии стресса на ожирение.

Источник: Freepik

«У каждого человека свой организм, который подвержен определённым стрессам и заболеваниям», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, ожирение является комплексным заболеванием, на которое влияет множество факторов, в том числе и стресс.

Прежде чем приступать к определённой диете, необходимо сначала начать с классической инструкции здорового питания, отметила диетолог.

Ранее бариатрический хирург «СМ-Клиники» Александр Симаков рассказал о причинах набора веса после уменьшения и изменения форм органов ЖКТ.