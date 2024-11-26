Диетолог рассказала о влиянии стресса на ожирение

«У каждого человека свой организм, который подвержен определённым стрессам и заболеваниям», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».
По словам специалиста, ожирение является комплексным заболеванием, на которое влияет множество факторов, в том числе и стресс.
Прежде чем приступать к определённой диете, необходимо сначала начать с классической инструкции здорового питания, отметила диетолог.
Ранее бариатрический хирург «СМ-Клиники» Александр Симаков рассказал о причинах набора веса после уменьшения и изменения форм органов ЖКТ.