Диетолог рассказала о пользе шоколада для здоровья

«Вред шоколада заключается в том, что он очень калорийный, независимо от того, горький или молочный это шоколад. В нем содержится около 500 ккал на 100 г. Но польза шоколада перевешивает вред, и в небольших количествах шоколад употреблять можно. В среднем от 10 до 30 г в день», — пояснила Михалева.