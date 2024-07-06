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Диетолог рассказала о пользе и вреде консервированного тунца

И объяснила, как выбрать хороший продукт.

Источник: Доктор Питер

В консервированном тунце есть как польза, так и вред. Об этом изданию ETNT рассказала диетолог Лиза Янг.

Консервированный тунец — это прекрасный источник постного белка. В одной порции консервов содержится около 22 граммов протеина. Также там менее 1 грамма жира и всего 98 ккал.

В связи с этим продукт даже помогает похудеть. Благодаря консервированному тунцу организм будет быстрее насыщаться, что сократит потребление пустых углеводов из-за чувства голода, подчеркнула эксперт.

Также данный продукт богат витаминами и минералами. И, кроме этого, он является источником Омега-3, которая стимулирует работу мозга, а также помогает справиться с депрессией.

Питательные вещества в составе консерв защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и сокращают вероятность образования тромбов.

Вместе с тем консервированный тунец может и навредить. Дело в том, что в продукте содержится много натрия. Также в нем есть ртуть.

Чтобы получать максимальную пользу от продукта, тунец следует есть не чаще двух раз в неделю. При выборе консерв нужно обратить внимание на состав продукта и дату изготовления.

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Айгуль Сабитова