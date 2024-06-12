Диетолог рассказала о неожиданных свойствах сладкого перца

«Пасленовые содержат определенные яды — алкалоиды. Если человек имеет заболевания печени, почек, у него страдает выделительная система, то перец, как и все пасленовые — а это и картофель, и баклажаны, и томаты — из рациона надо исключать. Также перцы не рекомендуется употреблять при аритмии, стенокардии, болезнях суставов, гастрите в острой фазе, язвенных заболеваниях», — сказала Дюваль в интервью радио Sputnik.