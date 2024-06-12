Диетолог рассказала о неожиданных свойствах сладкого перца

По ее словам, самое полезное в перце — это высокое содержание кобальта (сладкий перец содержит 30% суточной нормы этого вещества). Поэтому диетолог советует его к употреблению людям с дисбалансом в работе щитовидной железы, гормональным дисбалансом и железодефицитной анемией.
Несмотря на это, врач считает, что сладкий перец может быть опасен.
«Пасленовые содержат определенные яды — алкалоиды. Если человек имеет заболевания печени, почек, у него страдает выделительная система, то перец, как и все пасленовые — а это и картофель, и баклажаны, и томаты — из рациона надо исключать. Также перцы не рекомендуется употреблять при аритмии, стенокардии, болезнях суставов, гастрите в острой фазе, язвенных заболеваниях», — сказала Дюваль в интервью радио Sputnik.
Однако если сладкий перец не противопоказан, диетолог советует употреблять его, желательно в свежем виде, чтобы получить максимальное количество полезных веществ.
Ранее, 3 июня, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова дала советы по питанию в жару. Специалист призвала быть осторожнее с молочными продуктами и алкоголем, отдавая предпочтение воде, овощам и фруктам.