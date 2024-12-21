Диетолог рассказала, кому опасно есть красную и черную икру

— Для таких людей данные компоненты особенно вредны. Раньше все любили приносить своим родным, которые оказались в больнице, красную или черную икру, чтобы якобы больной поскорее поправился. Но если речь идет, к примеру, о человеке в кардиологическом отделении, то лучше такие продукты оставить дома, ведь их прием лишь ухудшит состояние пациента.