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Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Мандарины необходимо потреблять в ограниченных количествах людям, склонным к различным аллергическим реакциям, беременным женщинам, при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), запрещены они детям раннего возраста, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Источник: © РИА Новости

«Мандарины ограничиваются в питании людей, склонных к различным аллергическим реакциям, беременных женщин, полностью исключаются из питания в случае аллергических реакций на этот вид цитрусовых. Мандарины не используются в питании детей раннего возраста, поскольку даже очень небольшое употребление цитрусовых в этом возрасте может спровоцировать выраженную аллергическую реакцию», — рассказала Стародубова.

Диетолог добавила, что благодаря довольно высокому содержанию фруктовых кислот цитрусовые и мандарины в частности оказывают мягкое стимулирующее действие на органы ЖКТ, однако именно поэтому они не рекомендованы при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.

«Кроме того, людям с различными хроническими заболеваниями по вопросам питания и употребления в пищу тех или иных продуктов и блюд необходимо проконсультироваться с врачом», — отметила врач.