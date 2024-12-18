Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины

«Мандарины ограничиваются в питании людей, склонных к различным аллергическим реакциям, беременных женщин, полностью исключаются из питания в случае аллергических реакций на этот вид цитрусовых. Мандарины не используются в питании детей раннего возраста, поскольку даже очень небольшое употребление цитрусовых в этом возрасте может спровоцировать выраженную аллергическую реакцию», — рассказала Стародубова.
Диетолог добавила, что благодаря довольно высокому содержанию фруктовых кислот цитрусовые и мандарины в частности оказывают мягкое стимулирующее действие на органы ЖКТ, однако именно поэтому они не рекомендованы при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.
«Кроме того, людям с различными хроническими заболеваниями по вопросам питания и употребления в пищу тех или иных продуктов и блюд необходимо проконсультироваться с врачом», — отметила врач.