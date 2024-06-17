Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог рассказала, кому не стоит пить коровье молоко

Коровье молоко не принесет вреда для здоровья, если у человека нет непереносимости лактозы и других проблем со здоровьем.

Источник: Freepik

Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, директор клиники доктора Ионовой Лидия Ионова.

По ее словам, вред от этого продукта индивидуален, это будет зависеть, в том числе, от возраста человека.

«Здоровому среднестатистическому человеку среднего возраста лучше пить кисломолочные продукты, а не молоко, потому что ферментативная активность у людей с возрастом снижается. Продукты кисломолочные прошли некую ферментацию», — добавила Ионова.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что молочные продукты не так полезны, как считалось раньше, а в некоторых случаях даже вредны для здоровья.

По ее словам, употребление людьми молока коров и других животных природой не предусматривалось, из-за чего часто бывает аллергия на молочный белок, непереносимость лактозы и другие причины отказаться от «молочки».

Она уточнила, что сегодня 70% людей во всем мире имеют непереносимость лактозы — сахара, который содержится в молоке.