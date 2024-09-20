Диетолог рассказала, какие продукты в рационе нужны организму осенью

Эти продукты обеспечивают сытость и тепло в холодное время года. Стоит увеличить потребление продуктов, богатых белком и клетчаткой, чтобы стабилизировать уровень энергии и укрепить иммунную систему. Кроме того, необходимо обратить внимание на потребление жидкости. Несмотря на холодное время года, употребление достаточного количества воды и теплых напитков, таких как чаи и настои, поможет поддержать баланс жидкости и общее состояние здоровья, передает РИАМО.