Диетолог рассказала, какие продукты в рационе нужны организму осенью

— Включение в рацион сезонных продуктов, таких как тыква, картофель, свекла и капуста, поможет обеспечить необходимое количество витаминов и минералов. Осенью также стоит обратить внимание на блюда, которые согревают и питают, например, супы, рагу и запеканки, — перечислила эксперт.
Эти продукты обеспечивают сытость и тепло в холодное время года. Стоит увеличить потребление продуктов, богатых белком и клетчаткой, чтобы стабилизировать уровень энергии и укрепить иммунную систему. Кроме того, необходимо обратить внимание на потребление жидкости. Несмотря на холодное время года, употребление достаточного количества воды и теплых напитков, таких как чаи и настои, поможет поддержать баланс жидкости и общее состояние здоровья, передает РИАМО.
Стало известно, что фиолетовый цвет фруктам и овощам придают антоцианы, которые являются мощными антиоксидантами, нейтрализующими вредные свободные радикалы. Специалисты назвали ряд продуктов фиолетового цвета, которые могут положительно повлиять на работу организма.
Выяснилось, что наиболее опасными для организма диетами являются монодиеты, а также те, что связаны с экстремально низкой калорийностью — до 900 килокалорий в день. Исключительно белковая диета также не сделает человека здоровее, тем более в долгосрочной перспективе.