Диетолог рассказала, какие продукты нельзя брать на пикник

Если вы хотите взять на пикник фрукты или овощи, их нужно заранее помыть, насухо вытереть и нарезать. Тогда не придется мыть продукты в водоемах с зараженной бактериями водой. Если вы предпочитаете готовые блюда в упаковке, не вскрывайте ее, чтобы что-то попробовать. Это может ускорить порчу продукта.