Диетолог рассказала, какие продукты нельзя брать на пикник

Пикник — одно из самых популярных летних развлечений. Однако стоит помнить, что неправильный выбор продуктов для трапезы на природе может испортить весь отдых. Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Ридусом» рассказала, что из еды нельзя брать на пикник, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Она отметила, что для таких трапез нужны продукты, которые смогут выдержать воздействие высоких температур и солнечного света. В связи с этим не стоит брать то, что содержит много сахара, дрожжей и молочнокислых бактерий. Такие продукты очень быстро портятся и являются благоприятной средой для размножения патогенных микроорганизмов.
«Потребление подобных продуктов, долгое время находившихся в тепле, может привести к отравлению», — подчеркнула Анжелика Дюваль.
Если вы хотите взять на пикник фрукты или овощи, их нужно заранее помыть, насухо вытереть и нарезать. Тогда не придется мыть продукты в водоемах с зараженной бактериями водой. Если вы предпочитаете готовые блюда в упаковке, не вскрывайте ее, чтобы что-то попробовать. Это может ускорить порчу продукта.
Добавим, омрачить настроение на пикнике может не только некачественная еда, но и неправильно подобранная одежда. Ранее стилист рассказала, как одеваться для такого отдыха женщинам plus size.
Айгуль Сабитова