Диетолог рассказала как выбрать торт и не навредить фигуре

Люди, следящие за своей фигурой, могут позволить себе небольшой кусочек торта не больше двух раз в месяц, при этом он должен быть свежим и низкокалорийным. Об этом НСН сообщила врач-диетолог Анна Белоусова.



По словам эксперта, желательно покупать торт в котором около 200 килокалорий на 100 граммов. Если калорийность выше 360 килокалорий на 100 граммов, размер порции должен быть минимальным.



Диетолог отметила, что наихудший вариант для худеющих — это торты из слоеного теста, где каждый слой пропитывается маслом. Также необходимо обращать внимание на срок годности, особенно в летний период.