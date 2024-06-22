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Диетолог рассказала как выбрать торт и не навредить фигуре

Специалист порекомендовала есть торт не более двух раз в месяц.

Источник: Freepik

Люди, следящие за своей фигурой, могут позволить себе небольшой кусочек торта не больше двух раз в месяц, при этом он должен быть свежим и низкокалорийным. Об этом НСН сообщила врач-диетолог Анна Белоусова.

По словам эксперта, желательно покупать торт в котором около 200 килокалорий на 100 граммов. Если калорийность выше 360 килокалорий на 100 граммов, размер порции должен быть минимальным.

Диетолог отметила, что наихудший вариант для худеющих — это торты из слоеного теста, где каждый слой пропитывается маслом. Также необходимо обращать внимание на срок годности, особенно в летний период.

Кремовые изделия, такие как сметана, сливочный и белковый кремы быстро портятся на жаре, поэтому сладость должна быть свежей, желательно не старше одного дня, чтобы избежать отравления.

«Если уж мы нацелились на торт, то мы устраиваем чаепитие с тортом и больше ничего не едим. Ни в коем случае нельзя есть торт вечером и на ночь, когда калориям деваться некуда, иначе как в жир», — заявила Белоусова.

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