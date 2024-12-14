Диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты более полезными

По ее словам, для приготовления селедки под шубой не нужно использовать слишком много майонеза и не стоит досаливать отварные овощи. Для того, чтобы блюдо лучше пропиталось соусом, можно заменить часть майонеза растительным маслом, что не снизит калорийность, но количество пищевой соли в блюде уменьшится.