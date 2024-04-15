Диетолог рассказала, чем полезны замороженные овощи и фрукты

«Мы знаем, что продукты достаточно дефицитны в весеннее время, тем не менее, будем отдавать предпочтение тем, которые нам будут крайне необходимы для поддержания работоспособности, уровня энергии, бодрости, и защиты нас от сезонных заболеваний. В качестве завтрака лучше использовать зерновые. Геркулес лучше заливать теплой водой на ночь, без глубокой термической обработки. В результате у нас получается прекрасный пребиотик и пробиотик утром, к которому можно добавить немного горячей воды, масло Гхи, свежезамороженные ягоды и кусочки фруктов. Для завтрака подойдут и греча, и амарант, и другие крупы, которые принесут в наш организм массу полезных минеральных веществ, витамины А, Е, столь необходимые особенно в весенний период», — рассказала Королева.