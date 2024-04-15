Диетолог рассказала, чем полезны замороженные овощи и фрукты

«Мы знаем, что продукты достаточно дефицитны в весеннее время, тем не менее, будем отдавать предпочтение тем, которые нам будут крайне необходимы для поддержания работоспособности, уровня энергии, бодрости, и защиты нас от сезонных заболеваний. В качестве завтрака лучше использовать зерновые. Геркулес лучше заливать теплой водой на ночь, без глубокой термической обработки. В результате у нас получается прекрасный пребиотик и пробиотик утром, к которому можно добавить немного горячей воды, масло Гхи, свежезамороженные ягоды и кусочки фруктов. Для завтрака подойдут и греча, и амарант, и другие крупы, которые принесут в наш организм массу полезных минеральных веществ, витамины А, Е, столь необходимые особенно в весенний период», — рассказала Королева.
Диетолог отметила, что в качестве полезного завтрака можно использовать и куриное яйцо в виде омлетов, запеканок, а также творог, при хорошей его переносимости, и кисломолочные продукты.
«На обед — источники полноценного белка из состава мяса, птицы, рыбы с полезными овощными гарнирами. Мы знаем, что свежие овощи и зелень еще не выросли, но можно воспользоваться свежезамороженными, которые были собраны в сезон и находились в условиях глубокой заморозки. Они сохранили не только полезную клетчатку, но и витаминно-минеральные комплексы. Даже свежая зелень, которую нам могут сейчас преподнести питомники, тоже будет прекрасным дополнение к салатам с целью получения и растительной клетчатки, и свежих витаминов и минералов», — рассказала она.
Собеседница агентства уточнила, что источники полноценного белка — это мясо, птица, рыба, морепродукты, которые принимают участие в поддержании иммунитета и дают полезный строительный материал для обновления клеток, поддержания уровня гормонального фона, иммунной защиты.
«Пить надо много жидкости, и это должна быть преимущественно чистая вода, не менее чем 25−30 граммов на килограмм массы тела. Пить надо между основными приемами пищи. Но к воде неплохо было бы добавлять морсы или смузи из замороженных ягод, собранных в сезон, и сохранивших растительную клетчатку в составе, и, конечно, биофлавоноиды, антиоксиданты и витамины, сохранившиеся за зиму», — рассказала Королева.
Диетолог сообщила, что к пище также надо добавлять чеснок, лук, достаточное количество специй.