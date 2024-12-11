Диетолог рассказала, чем полезен холодец и как его лучше готовить

— Он улучшает мозговую деятельность, помогает концентрировать внимание и способствует работе головного мозга. Но, чтобы получить необходимые микроэлементы в нужном количестве, придется съесть очень много продукта. А вот это может нанести вред, так как продукт достаточно калорийный и тяжелый для усвоения.