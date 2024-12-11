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Диетолог рассказала, чем полезен холодец и как его лучше готовить

Холодец — одно из любимейших блюд россиян. Но так ли оно полезно? «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной.

Источник: Freepik

Холодец — это по сути бульон с мясом, и именно от вида последнего зависят полезные свойства блюда, пояснила эксперт:

— Холодец из куриного бульона легче перерабатывает организм, говяжий — более постный, а свиной жирнее. Учитывая эти обстоятельства, человек должен выбрать, какой вариант бульона будет оптимальным для него.

В этом продукте содержится коллаген, отметила врач. Он благоприятно воздействует на сосуды и кости:

— Чтобы организм усвоил коллаген лучше, нужно дольше уваривать бульон. Чем дольше варится мясо и кости, тем быстрее происходит эффект гидролиза и продукт легче расщепить до необходимых аминокислот.

Среди аминокислот в холодце преобладает глицин, уточнила Соломатина:

— Он улучшает мозговую деятельность, помогает концентрировать внимание и способствует работе головного мозга. Но, чтобы получить необходимые микроэлементы в нужном количестве, придется съесть очень много продукта. А вот это может нанести вред, так как продукт достаточно калорийный и тяжелый для усвоения.

По мнению специалиста, оптимальное количество холодца, которое человек может съесть за один прием пищи, — 150−200 граммов:

— Полезной закуской его можно считать, если увлекаться им в правильных количествах. Поэтому больше 200 грамм есть нежелательно.

При этом предварительно необходимо снять жирную пленку, добавила Соломатина.