Диетолог рассказала, чем полезен гранат и какие болезни лечит

Польза граната для здоровья
Гранат богат витамином C и другими питательными веществами, которые укрепляют иммунную систему и обладают противовоспалительными свойствами, рассказала специалист.
— Его нужно включать в рацион в холодное время года, когда организму требуется больше витаминов и помощь в борьбе с простудными заболеваниями. Также в гранате содержатся антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снижают уровень стресса. Поэтому гранат очень полезен для профилактики различных заболеваний, таких как онкологические и сердечно-сосудистые, — отметила Редина.
Регулярное употребление граната снижает уровень холестерина в крови и артериального давления, заверила диетолог.
— Гранат особенно полезно включать в свой рацион людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот фрукт способствует улучшению кровообращения и тонуса сосудов, предотвращает развитие болезней сердца, снижает артериальное давление, — перечислила эксперт.
Кроме того, гранат содержит пищевые волокна, которые способствуют нормализации работы кишечника и помогают предотвратить запоры, добавила специалист.
Потенциальный вред
У некоторых людей может проявиться аллергия на гранат, предупредила Редина. Поэтому при склонности к аллергическим реакциям нужно соблюдать осторожность.
— При аллергии на гранат появляются такие симптомы, как зуд, сыпь, отек, затрудненное дыхание. Однако она проявляется нечасто, — уточнила эксперт.
По словам диетолога, гранат не стоит включать в рацион, если человек принимает лекарственные препараты для разжижения крови. Также его лучше не есть людям с пониженным давлением.
— Еще в гранате содержится большое количество натуральных сахаров. Он может быть потенциально опасным для людей с сахарным диабетом, поэтому им следует контролировать его потребление, — предостерегла Редина.
Кроме того, этот фрукт запрещено употреблять в пищу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит и язва, потому что гранат повышает кислотность желудка, подчеркнула диетолог.