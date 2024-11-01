Диетолог рассказала, чем полезен гранат и какие болезни лечит

— Его нужно включать в рацион в холодное время года, когда организму требуется больше витаминов и помощь в борьбе с простудными заболеваниями. Также в гранате содержатся антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снижают уровень стресса. Поэтому гранат очень полезен для профилактики различных заболеваний, таких как онкологические и сердечно-сосудистые, — отметила Редина.