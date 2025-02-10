Диетолог раскрыла причину «скрытого» голода

Диетолог напомнила, что из пищи человек получает не только важные для энергии калории, но и питательные вещества. Организму для нормальной работы нужны белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, полифенолы, различные антиоксидантные вещества. При резком ограничении калорийности рациона — у женщин это меньше 1200 ккал в сутки, у мужчин меньше 1500 ккал —может понадобиться дополнительная витаминная дотация, уточнила Игнатикова.