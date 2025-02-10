Диетолог раскрыла причину «скрытого» голода

«Резкое ограничение калорийности будет вызывать повышенное чувство голода. Дальше это может привести к срыву и к дальнейшему набору веса», — рассказала эксперт в эфире радио Sputnik.
Диетолог напомнила, что из пищи человек получает не только важные для энергии калории, но и питательные вещества. Организму для нормальной работы нужны белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, полифенолы, различные антиоксидантные вещества. При резком ограничении калорийности рациона — у женщин это меньше 1200 ккал в сутки, у мужчин меньше 1500 ккал —может понадобиться дополнительная витаминная дотация, уточнила Игнатикова.
Ранее диетолог назвала перекус, который надолго избавит от голода. Своей богатой пищевой ценностью знамениты тыквенные семечки. Однако стоит помнить, что они очень калорийны, поэтому чтобы не набрать вес, в день достаточно съесть небольшую горстку.