Диетолог раскрыла пользу нового для россиян винограда «шайн мускат»

В разговоре с «Вечерней Москвой» она сообщила, что в этом продукте достаточно много сахара. С точки зрения питательной ценности между «шайн мускатом» и другими сортами нет особой разницы, поэтому сказать, вреднее он или полезнее остальных, нельзя. Основное отличие — в размерах ягоды. «Количество углеводов и других веществ варьируется, поскольку эта информация не стандартизирована», — отметила врач.