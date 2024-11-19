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Диетолог раскрыла пользу нового для россиян винограда «шайн мускат»

В российские магазины начали поставлять виноград сорта «шайн мускат». Он больше обычных ягод и в них нет косточек. Его вывели в азиатских странах. Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем новинка отличается от других сортов винограда.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://ru.freepik.com

В чем отличие

В разговоре с «Вечерней Москвой» она сообщила, что в этом продукте достаточно много сахара. С точки зрения питательной ценности между «шайн мускатом» и другими сортами нет особой разницы, поэтому сказать, вреднее он или полезнее остальных, нельзя. Основное отличие — в размерах ягоды. «Количество углеводов и других веществ варьируется, поскольку эта информация не стандартизирована», — отметила врач.

Виноград для лечения

Раньше виноград нечасто появлялся на рынках и в магазинах, поэтому ели его нечасто. Однако в санаториях проводили «виноградотерапию» — ягоды использовались для лечения. Продукт советовали ослабленным больным и пациентам с легочными заболеваниями. Сейчас виноград стал доступнее, но диетологи рекомендуют не перебарщивать с ним именно из-за большого количества сахара.

Полезные вещества в ягоде

В винограде содержатся антиоксиданты ресвератрол и кверцетин. Они полезны для сердечно-сосудистой системы человека. Кроме того, в винограде много меди. Она полезна для кожи, укрепляет волосы и предотвращает раннее поседение.

Выбирая между сортами винограда, лучше отдавать предпочтение красным сортам, в которых больше антиоксидантов. Однако китайский «шайн мускат» тоже полезен для здоровья — как и в других ягодах, в нем содержатся пектин, клетчатка, витамин C и калий.

Она отметила, что виноград можно есть людям, у которых нет лишнего веса и сахарного диабета. При этом нужно помнить, что кто-то переносит его плохо. Так, некоторые могут съесть всего несколько ягод, а потом страдать от метеоризма, диспепсии — нарушения нормальной работы желудка.

«Микробиом и состояние желудочно-кишечного тракта в целом у людей изменились. Какие-то продукты перевариваются уже не так, как раньше», — пояснила диетолог.

Ранее эксперт рассказал, что черный виноград снижает тревожность. Это связано с тем, что продукт содержит вещество ресвератрол.