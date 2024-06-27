Диетолог раскрыла неочевидную причину мрачного настроения

«Существует связь головного мозга и кишечника на уровне нервной системы. Благодаря кишечнику вырабатывается 90% серотонина, который является одним из гормонов радости. Когда есть те или иные нарушения со стороны микробиоты (скопление микроорганизмов — прим. URA.RU), возникают перебои с выработкой серотонина, соответственно, неадекватные сигналы подаются в головной мозг и возникают депрессивные состояния», — пояснила Елена Ливанцова в интервью радио Sputnik.