11:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Диетолог раскрыла неочевидную пользу чая

Зеленый чай улучшает обмен веществ, а чай с мятой помогает при боли в желудке и кишечнике, утверждает диетолог Триста Бест. Неочевидную пользу этого напитка она раскрыла в беседе с изданием Eat This, Not That!

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Источник: AP 2023

Бест отметила, что зеленый чай помогает ускорить обмен веществ и тем самым избежать набора лишнего веса. Она объяснила, что такой эффект обеспечивают содержащиеся в напитке катехины. «Эти природные антиоксиданты способствуют окислению жиров, улучшают чувствительность к инсулину и поддерживают здоровый контроль веса», — заявила диетолог.

Также Бест посоветовала тем, кто следит за фигурой, пить травяные чаи. По ее словам, заваренный на ромашке или одуванчике напиток поддерживает пищеварение и препятствует задержке воды в организме, а чай с имбирем имеет мощный противовоспалительный эффект.

Диетолог добавила, что чай с мятой помимо успокаивающего эффекта обладает свойством облегчать дискомфорт в желудке и кишечнике. Напиток также уменьшает вздутие живота и улучшает пищеварение, резюмировала специалистка.

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