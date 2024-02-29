Диетолог раскрыла 2 способа «обнулить» вкусовые рецепторы

Специальные рецепторы во рту дают человеку возможность чувствовать натуральный вкус продуктов и получать гастрономическое удовлетворение. Однако эта система перестаёт работать в полную силу, если человек особо налегает на сладкое или солёное, заявила диетолог. Соль и сахар являются естественными природными консервантами и усилителями вкуса, именно они «забивают» вкусовые рецепторы, говорит она. Чтобы почувствовать натуральный вкус продуктов, она призывает «обнулить» свои рецепторы.