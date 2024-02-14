Диетолог раскрыл пользу ежедневного употребления кефира для пожилых

По словам специалиста, кисломолочные продукты являются важным источником кальция, белка, витаминов и пробиотиков. В частности, кефир содержит живые бактерии и благоприятно влияет на микрофлору кишечника. Благодаря употреблению кисломолочного напитка пожилые могут защититься от дефицита кальция. Более того, кефир будет полезен и детям.