Диетолог призвала не совмещать мед с горячим чаем и хлебом

В беседе с RT специалист отметила, что мед должен быть натуральным, а не являться медовым продуктом, тогда он действительно будет полезен. В нем содержатся витамины, макро и микроэлементы, а также ряд органических кислот.
Между тем, по словам Соломатиной, в меде содержится много сахара, потому «обольщаться тем, что мед можно есть вместо сахара и получать исключительно пользу, конечно, не стоило бы», пишет сайт kp.ru.
Врач напомнила, что мед также является аллергенным продуктом. Она также указала на то, что мед стимулирует выработку ферментов поджелудочной железой, потому не стоит употреблять его на голодный желудок, или после этого все равно следует поесть.
Также 14 августа Pravda.Ru со ссылкой на экспертов писала, что при нагревании меда до определенной температуры содержащиеся в нем полезные вещества начинают разлагаться и могут превращаться в канцерогены. Уже при температуре выше +35 градусов этот процесс запускается, что делает добавление меда в горячий чай небезопасным.
В этот же день врач-эндокринолог Антон Поляков призвал людей с диабетом не употреблять мед из-за риска проблем со здоровьем. По его словам, в организме, перегруженном фруктозой, можно спровоцировать жировой гепатоз печени и усилить инсулинорезистентность. Здоровым людям рекомендуется употреблять не более 50 г меда в сутки, отмечает 360.ru.
12 августа научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева перечислила полезные свойства меда. В частности, мед способствует укреплению иммунитета, улучшает пищеварение, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
До этого, 1 августа, в Роскачестве рассказали, как отличить натуральный мед от фальсификата. Так, при покупке меда в магазинах следует обратить внимание на этикетку и узнать, по ГОСТу или ТУ изготовлен продукт. У натурального продукта цвета смазанные и ненасыщенные. На этикетке может быть написано «Мед с малиной», а в банке продукт с розоватым оттенком. На самом деле мед с малиной светлый, светло-серый и не пахнет малиной. Приобретать мед лучше всего в специализированных медовых магазинах, где более строгая проверка, или на специализированных ярмарках-выставках, сообщает ИА Регнум.