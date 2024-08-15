Диетолог призвала не совмещать мед с горячим чаем и хлебом

До этого, 1 августа, в Роскачестве рассказали, как отличить натуральный мед от фальсификата. Так, при покупке меда в магазинах следует обратить внимание на этикетку и узнать, по ГОСТу или ТУ изготовлен продукт. У натурального продукта цвета смазанные и ненасыщенные. На этикетке может быть написано «Мед с малиной», а в банке продукт с розоватым оттенком. На самом деле мед с малиной светлый, светло-серый и не пахнет малиной. Приобретать мед лучше всего в специализированных медовых магазинах, где более строгая проверка, или на специализированных ярмарках-выставках, сообщает ИА Регнум.