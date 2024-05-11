Диетолог предупредила об опасности монодиет

«Это не должны быть диеты с экстремально низким содержанием килокалорий — не менее 900 в день. Плюс монодиеты, конечно, здоровья не добавят, потому что они также не сбалансированы по всем питательным элементам. То есть они будут содержать что-то одно: либо это будет белковая диета, с отказом от углеводов, либо гречневая, это только углеводы, либо кефирная и так далее. Все монодиеты не рекомендуемы в долгосрочной перспективе», — отметила Волкова.