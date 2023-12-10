Диетолог перечислила самые полезные продукты для мозга

«Если же человек озаботился состоянием своего мозга, то ему следует сосредоточиться на рыбе, молочных продуктах, а также различных орехах, семенах», — отметила Русакова.

«Если говорить о мясных продуктах, то колбасные изделия действительно подвергаются такой обработке, что вызывают канцерогенный эффект. В них избыточное количество соли, холестерина и различных добавок. И в целом этот продукт для здоровья не полезен. Избыточное количество холестерина приводит к соответствующим нарушениям сердечно-сосудистой системы, что нарушает кровоснабжение и головного мозга в том числе. Кроме того, переработанное мясо в большей степени провоцирует онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и так далее», — уточнила диетолог.