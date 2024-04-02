Диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак

Врач отметила, что для завтрака вполне приемлемы яичницы и омлеты, но без колбасы. При этом если человек делает колбасу собственными руками дома и, соответственно, знает, из чего она приготовлена, то в небольшом объеме для придания вкуса такой продукт можно добавить.