Диетолог перечислила девять самых соленых продуктов

В беседе с сайтом aif.ru 22 мая диетолог отметила, что главная проблема контроля потребления соли заключается в ее «скрытом» состоянии. Так, около 75% соли в рационе поступает из готовых пищевых продуктов и блюд, приготовленных вне дома. По словам Ким, высокое содержание соли присутствует в копченом, вяленом и переработанном мясе — ветчине, солонине, беконе, сосисках и колбасах. Также к соленым продуктам относятся рыбные консервы, бульонные гранулы и кубики, соленые закуски (крекеры, чипсы, сухарики и т. д. ), консервированные супы и овощи, готовые салатные заправки и соусы, готовые фасованные продукты, а также плавленые сыры и сырные пасты, отмечает 360.ru.