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Диетолог перечислила девять самых соленых продуктов

Младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Ким перечислила самые соленые продукты.

Источник: РИА "Новости"

В беседе с сайтом aif.ru 22 мая диетолог отметила, что главная проблема контроля потребления соли заключается в ее «скрытом» состоянии. Так, около 75% соли в рационе поступает из готовых пищевых продуктов и блюд, приготовленных вне дома. По словам Ким, высокое содержание соли присутствует в копченом, вяленом и переработанном мясе — ветчине, солонине, беконе, сосисках и колбасах. Также к соленым продуктам относятся рыбные консервы, бульонные гранулы и кубики, соленые закуски (крекеры, чипсы, сухарики и т. д.), консервированные супы и овощи, готовые салатные заправки и соусы, готовые фасованные продукты, а также плавленые сыры и сырные пасты, отмечает 360.ru.

Диетолог отметила, что избыток соли в пище связан с повышением риска артериального давления, сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек. Для того, чтобы снизить потребление соли, специалист призвала сократить употребление вышеуказанных продуктов, не досаливать приготовленную пищу, выбирать продукты с пометкой «без соли», «без добавления соли» или «с низким содержанием натрия». Кроме того, Ким призвала готовить самостоятельно, чтобы легче было проконтролировать количество соли в пище. Для заправки блюд она посоветовала использовать натуральные специи, пишет RT, например, лимонный сок, имбирь, пряные травы, сушеные лук и чеснок.

21 мая специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о существовании прямой зависимости между чрезмерным потреблением соли и развитием гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Они призвали ограничить употребление соли.

По оценкам ВОЗ, реализация такой инициативы к 2030 году могла бы спасти 900 тыс. жизней. Российские ученые выяснили, что в России склонны к избыточному потреблению соли 49,3% населения, сообщает НСН.

В феврале гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила, что тяга к соленым продуктам может указывать на наличие проблем со здоровьем. Специалист отметила, что одной из основных причин пристрастия к соленой пище является обезвоживание. Она пояснила, что вместе с жидкостью организм теряет ценные минералы, падает уровень электролитов.

Ранее диетолог-консультант, тренер по питанию Дилара Ахметова рассказала о вреде солений. По ее словам, повышенный уровень соли в составе таких продуктов не слишком полезен даже здоровым людям, а для гипертоников может быть опасным и вызывать повышение артериального давления, отеки. Соль, особенно на голодный желудок, раздражает слизистые, поэтому солений лучше избегать тем, кто страдает воспалительными заболеваниями желудка и кишечника, язвами, пишет сайт kp.ru.