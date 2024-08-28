Диетолог перечислил витамины, необходимые женщинам и мужчинам после 50 лет

— Упомянутый список — это витамины, чей положительный эффект доказан для мужского и женского организма. Но я бы также включил в него никотиновую кислоту В3, которая защищает организм от атеросклероза. В3 тоже следует принимать как женщинам, так и мужчинам, поскольку она защищает головной мозг от возрастных изменений. Собственно, как и В12, — уточнил Гинзбург.