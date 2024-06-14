Диетолог перечислил продукты для повышения настроения

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» в четверг, 13 июня, специалист отметил, что психоэмоциональное состояние человека улучшают любые сладости за счет содержания сахара, соли и жира.
Также положительно влияют на настроение ягоды: они благоприятно влияют на состояние сосудов, улучшают общее состояние, уточняет RT.
Кроме этого, по словам Гинзбурга, орехи содержат большое количество омега-3 жирных кислот, позволяющих контролировать тревожность, а сухофрукты обладают большим количеством флавоноидов, отмечает 360.ru.
Диетолог добавил, что пряности и какао также стимулируют выработку дофамина, пишет Pravda.Ru.
В апреле врач-эндокринолог, к.м.н. Наталия Тананакина рассказала о продуктах, которые могут положительно влиять на настроение. Специалист отметила, что оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение помогают йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста. В этих продуктах содержатся пробиотики, способствующие улучшению работы мозга.
В марте диетолог Андрей Бобровский назвал помогающие справиться с депрессией продукты. К таковым он отнес индейку, тунец, сыр, яйца и куриное мясо благодаря содержанию триптофана, пишет НСН. Он добавил, что хлеб, каши, овощи и фрукты с кожурой могут не только улучшить настроение, но и снизить уровень сахара в крови.