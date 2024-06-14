Диетолог перечислил продукты для повышения настроения

В марте диетолог Андрей Бобровский назвал помогающие справиться с депрессией продукты. К таковым он отнес индейку, тунец, сыр, яйца и куриное мясо благодаря содержанию триптофана, пишет НСН. Он добавил, что хлеб, каши, овощи и фрукты с кожурой могут не только улучшить настроение, но и снизить уровень сахара в крови.