Диетолог Павлюк рассказала об особенностях питания по методу «тарелки»

«Если в адекватном количестве употреблять инжир, то можно поддерживать уровень глюкозы в крови. Когда уже есть диабет или лишний вес, то тут нужно уже аккуратно. Всё индивидуально, но в основном 150 г инжира можно съесть, а сушёных, конечно, меньше», — сообщила она.