Диетолог Панова: протеиновые батончики полезны не для всех

Кроме того, протеиновые батончики могут выводить кальций из костей и повышать уровень мочевой кислоты в организме, поделилась она в интервью Радио Sputnik.
«В составе могут быть компоненты лактозы, сои, глютена и орехов — они могут также вызывать аллергические реакции и расстройства пищеварения, поэтому нужно внимательно смотреть на состав», — отметила Панова.
Также, по словам диетолога, многие производители добавляют в продукцию сахар, сиропы, искусственные компоненты и ароматизаторы, поэтому часто протеиновый батончик оказывается просто сладким снеком с добавлением белка.
Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина предупредила, что во время поста организм может страдать от дефицита белка, и рассказала о его альтернативных источниках.