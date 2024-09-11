Диетолог объяснила связь между углом грудной клетки и лишним весом

Директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что предрасположенность к набору лишнего веса переходит к человеку от родителей. При этом свой тип можно узнать по углу между ребрами и грудиной. Если он острый, то это астеническое телосложение. Для него характерны высокий рост, худощавость, длинная шея. Если же угол прямой, то человек относится к нормостеникам (пропорциональное соотношение поперечных и продольных размеров тела) или гиперстеникам (ширококостное телосложение).
«Это то, на что мы с вами как бы ни старались, повлиять не сможем, потому что у нас именно так сложились гены, клетки», — сказала диетолог в беседе с Общественной службой новостей.
Она рассказала, что коренастые люди небольшого роста и с широкой грудной клеткой более предрасположены к определенным видам спорта. Если этот угол ближе к высокой норме, то мальчики или девочки становятся волейболистами, пловцами. Этим умело пользуются педагоги в спортшколах, добавила Дианова.
«Неправильным образом жизни мы способствуем накоплению жира. Это сейчас основная проблема, причем даже среди детей. Об этом мало говорят. В основном учат достигать каких-то целей, и люди первые 30 лет пренебрегают правильным питанием», — сказала эксперт.
Она подчеркнула, что в эпоху карьеризма и достигаторства еда может быть для кого-то единственным источником радости. Удачные сделки тоже принято отмечать застольями. Кроме того, сейчас люди ограничены в умении получать удовольствие. Зачастую у человека нет ощущения жизни, и он это заедает. Все это приводит к проблемам со здоровьем.
Также Дианова рассказала, что люди не обращают внимание на лишние килограммы до того, как они начинают вредить физическому состоянию. В итоге о необходимости похудеть говорит уже врач.
Отметим, тем, кто хочет похудеть, чаще всего советуют отказаться от определенных продуктов — например, белого риса, молочных продуктов, картофеля. Диетолог Анна Коробкина рассказала, нужно ли на самом деле ограничивать их потребление во время диеты.