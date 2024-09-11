Диетолог объяснила связь между углом грудной клетки и лишним весом

Директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что предрасположенность к набору лишнего веса переходит к человеку от родителей. При этом свой тип можно узнать по углу между ребрами и грудиной. Если он острый, то это астеническое телосложение. Для него характерны высокий рост, худощавость, длинная шея. Если же угол прямой, то человек относится к нормостеникам (пропорциональное соотношение поперечных и продольных размеров тела) или гиперстеникам (ширококостное телосложение).