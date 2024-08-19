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Диетолог объяснила, сколько яблок можно есть в день

19 июля россияне отмечают Яблочный Спас. Терапевт и диетолог Наталья Лазуренко в связи с этой датой рассказала, как без вреда для здоровья есть яблоки.

Источник: AP 2023

В разговоре с «Ридусом» эксперт сообщила, что этот продукт по своим биохимическим свойствам считается королем фруктов. В яблоках есть витамины, микроэлементы и разные типы клетчатки. Но еще эти фрукты содержат и быстрые углеводы — сахарозу и фруктозу, которые быстро повышают уровень глюкозы в крови.

Наталья Лазуренко советует съедать не больше одного-двух яблок в день.

«Помимо быстрых вариантов углеводов, есть еще и углеводы, которые образуют растворимую клетчатку в этом фрукте. Эта клетчатка при избыточном потреблении может вызывать метеоризм, урчание, вздутие живота, возможно, послабление стула», — объяснила диетолог.

Она подчеркнула, что яблоки могут быть особенно вредны людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.
Наталья Лазуренко также рассказала, что цвет плода не влияет на его полезность.

Из яблок можно приготовить различные блюда. Многие, например, пекут яблочные пироги. Ранее эксперты выяснили, как в регионах страны отличается стоимость набора продуктов, необходимых для приготовления этого блюда.

Айгуль Сабитова