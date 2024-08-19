Диетолог объяснила, сколько яблок можно есть в день

В разговоре с «Ридусом» эксперт сообщила, что этот продукт по своим биохимическим свойствам считается королем фруктов. В яблоках есть витамины, микроэлементы и разные типы клетчатки. Но еще эти фрукты содержат и быстрые углеводы — сахарозу и фруктозу, которые быстро повышают уровень глюкозы в крови.