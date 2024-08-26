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Диетолог объяснила, почему осенью хочется больше есть

Ее советы помогут избежать набора веса.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Осенью многие ощущают повышение аппетита, часто хочется более жирной и калорийной пищи, чем летом. Врач-диетолог Марина Макиша в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, с чем это связано.

Она отметила, что осенью начинает сокращаться световой день. Повышается склонность к депрессиям, к печальному настроению, и люди пытаются компенсировать это состояние, причем с помощью еды.

«Нужно понимать, что речь идет как раз о повышении активности эмоционального аппетита», — пояснила диетолог.

Марина Макиша заметила, что здесь можно дать советы, связанные с рационом. Например, порекомендовать выбирать вместо жирных и наваристых супов более легкие блюда. Однако это не будет работать, если человек не умеет переключаться.

Диетолог подчеркнула, что прежде всего нужно научиться компенсировать снижение выработки гормонов радости и удовольствия без еды. Подойдут любые способы, например, это могут быть прогулки, чтение, различные практики, медитации — все, что поднимает настроение и отвлекает от холодильника.

Ранее психолог Дарья Дугенцова рассказала, почему осенью многие люди хандрят. К этому могут привести перенастройка организма и осознание, что мы так и не отдохнули за лето.