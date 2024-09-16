Диетолог объяснила, почему нельзя отказываться от соли

Вместе с тем стоит помнить, что избыток соли может привести к гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже остеопорозу. В связи с этим крайне важно не превышать рекомендованные нормы потребления этого продукта. Для взрослых это примерно пять граммов в день, то есть одна чайная ложка. Для детей и подростков дневная норма соли варьируется в зависимости от возраста — от двух граммов для самых маленьких и до пяти граммов для подростков от десяти лет и старше.