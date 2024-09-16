Диетолог объяснила, почему нельзя отказываться от соли

В разговоре с «Ридусом» диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что соль нужна человеку по нескольким причинам. Одна из ключевых — этот продукт помогает регулировать объем воды в организме и поддерживать электролитный баланс. Это нужно для правильного функционирования клеток и тканей.
Также соль нужна для транспортировки питательных веществ (глюкозы и аминокислот), нормальной нервной проводимости и мышечной активности.
Кроме того, низкий уровень соли может привести к снижению кровяного давления. Это может быть опасно для людей с определенными состояниями здоровья. Некоторые витамины и минералы, такие как кальций и магний, лучше усваиваются при наличии достаточного количества натрия в организме.
Вместе с тем стоит помнить, что избыток соли может привести к гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже остеопорозу. В связи с этим крайне важно не превышать рекомендованные нормы потребления этого продукта. Для взрослых это примерно пять граммов в день, то есть одна чайная ложка. Для детей и подростков дневная норма соли варьируется в зависимости от возраста — от двух граммов для самых маленьких и до пяти граммов для подростков от десяти лет и старше.
В связи с этим диетолог советует внимательно изучать состав продуктов на этикетках, чтобы избежать скрытого потребления соли.
К слову о консервах. Недавно исследователи назвали марки консервированного тунца, которые не прошли проверку Роскачества.