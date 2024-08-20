Диетолог объяснила, почему для здоровья нужно питаться разнообразно

В разговоре с Общественной службой новостей она отметила, что это нужно делать для того, чтобы жить долго и иметь качественно работающий организм. В рационе должны быть продукты из разных групп: зерновые, кисломолочные (при их переносимости), источники полноценного белка (как из творога, так и из мяса, птицы и рыбы), а также сезонные ягоды, фрукты, овощи, свежая зелень и прочее. Все это нужно есть равномерно, распределяя в течение дня, чтобы «накормить» всех представителей микрофлоры.
«Наш микробиом — это огромный, многомиллиардный отряд, и у каждого его представителя, безусловно, есть свои хотелки. Все их надо удовлетворить, чтобы иметь высокий иммунитет, эффективную работу мозга и всех систем организма», — говорит специалист.
По словам Маргариты Королевой, употреблять ограниченную группу продуктов или только один можно лишь в рамках коротких диет. Если же человек будет постоянно каждый день питаться одними и теми же продуктами, он будет недополучать ценные микроэлементы или даже навредит своему здоровью.
Например, красное мясо — это замечательный источник полноценного белка, который в своем составе содержит гемовое железо, большое количество витаминов группы B и множество других компонентов.
Однако даже этот продукт — это не всегда здорово. Дело в том, что источники белка и все пептидные цепочки, которые в большом количестве попадают в организм при чрезмерном употреблении мяса, поступая в клетку, нарушают процессы, происходящие на внутриклеточном уровне.
«Клетка и ее ферменты как бы не понимают, почему в таком избытке поступают пептидные цепочки и молекулы одного и того же происхождения. В результате взрывается так называемая mTOR-система (ген, кодирующий одноименный белок — ред). — клетка перестает качественно функционировать, нарушается процесс естественной детоксикации организма», — объяснила диетолог.
Если мы пресытимся каким-либо продуктом, обязательно будут определенные поломки в организме и нарушения функций каких-либо систем, подчеркнула Маргарита Королева.
Также злоупотреблять не стоит и продуктами, которые традиционно считаются «вредными». Например, переизбыток сладостей приводит к инсулинорезистентности, преждевременному старению и сахарному диабету.
Чрезмерная любовь к рафинированным продуктам с содержанием трансглютаминазы, «мясного клея», ведет к напылению в организме белковых связок, которые тот переработать не в состоянии за неимением нужных ферментов. В итоге у человека возникают проблемы с иммунной системой, развиваются аутоиммунные заболевания и когнитивная дисфункция, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Кроме того, отдавая предпочтение одной группе продуктов и игнорируя другие, человек не будет получать достаточно полезных микроэлементов. Это относится и к растительной пище. Если человек ест много овощей, он не должен забывать и о зелени с фруктами. Только так можно из состава пищи получить достаточное количество антиоксидантов, витаминов, прогормонов, а также пищевых волокон, необходимых для поддержания микробиома.
Если мы будем отдавать предпочтение только небольшой группе продуктов, однозначно в организме будут возникать дефициты по разным позициям. Например, по полноценным источникам белка — это к вопросу о веганстве и вегетарианстве — по источникам витаминов группы B, источникам минеральных веществ, источникам пищевых волокон и так далее.
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