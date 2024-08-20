Диетолог объяснила, почему для здоровья нужно питаться разнообразно

В разговоре с Общественной службой новостей она отметила, что это нужно делать для того, чтобы жить долго и иметь качественно работающий организм. В рационе должны быть продукты из разных групп: зерновые, кисломолочные (при их переносимости), источники полноценного белка (как из творога, так и из мяса, птицы и рыбы), а также сезонные ягоды, фрукты, овощи, свежая зелень и прочее. Все это нужно есть равномерно, распределяя в течение дня, чтобы «накормить» всех представителей микрофлоры.