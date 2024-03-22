Диетолог объяснила, почему авокадо нужно есть сразу

«Если авокадо полежит, оно будет постепенно темнеть, потому что данный продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами. Они окисляются, если есть доступ кислорода, то есть когда мы снимаем защитную оболочку, когда есть определённая температура или свет. Если мы говорим об авокадо, которое уже окислилось, его употреблять не рекомендуется, поскольку окисленные жиры принесут больше вреда, чем пользы», — пояснила Жаровская.