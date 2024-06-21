Диетолог объяснила, могут ли роллы привести к ожирению

Она рассказала, что роллы, которые сейчас подают в российских ресторанах и которые многие так любят заказывать домой, — это блюда, адаптированные под американскую культуру. Из США они попали в Россию и пришлись россиянам по вкусу. При этом классические японские роллы — это красная рыба, водоросли и рис, и они действительно полезны для организма. Такое блюдо — источник омеги-3, железа, йода и множества других витаминов и минералов. В стандартной порции из шести японских классических роллов при этом не более 150−200 калорий. Для сравнения: в популярном наборе «Филадельфия» в зависимости от производителя насчитывается от 400 до 600 калорий.