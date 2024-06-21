Диетолог объяснила, могут ли роллы привести к ожирению

Можно ли поправиться от роллов? На этот вопрос NEWS.ru ответила диетолог Марият Мухина.
Она рассказала, что роллы, которые сейчас подают в российских ресторанах и которые многие так любят заказывать домой, — это блюда, адаптированные под американскую культуру. Из США они попали в Россию и пришлись россиянам по вкусу. При этом классические японские роллы — это красная рыба, водоросли и рис, и они действительно полезны для организма. Такое блюдо — источник омеги-3, железа, йода и множества других витаминов и минералов. В стандартной порции из шести японских классических роллов при этом не более 150−200 калорий. Для сравнения: в популярном наборе «Филадельфия» в зависимости от производителя насчитывается от 400 до 600 калорий.
Диетолог отметила, что в адаптированных роллах мало рыбы, много риса (который в целом не считается диетическим продуктом) и сыра (чаще всего «Филадельфия», а он жирный и калорийный). Это очень тяжелое сочетание, подчеркивает медик. Во-первых, ЖКТ тяжело переработать такую пищу. Во-вторых, любовь к роллам приведет к углеводному сбою в организме, а это основная причина набора веса.
По словам диетолога, современные вариации японского блюда еще и опасны для здоровья. Так, во многих популярных сетах есть горячие роллы. Их готовят во фритюре, а такая пища содержит в себе не только огромное количество жира и калорий, но и конечные продукты гликирования — они в разы ускоряют все процессы старения.
Эксперт добавила, что зачастую на роллах есть «шапочка» из соуса, и в большинстве случаев он сделан из майонеза или его производных. Калорийность такого блюда зашкаливает, превышая калораж пиццы, торта или шоколада, сообщила диетолог.
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Айгуль Сабитова